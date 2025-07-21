ËÌ³¤Æ»¡¦¼ÐÎ¤·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯7·î21Æü¡¢À¶Î¤Ä®¤Î¼ÐÎ¤³Ù¤Ç»Ò¶¡2¿Í¤ò´Þ¤à13¿Í¤¬ÁøÆñ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å7»þ50Ê¬¤´¤í¡¢·Ù»¡¤äÆ»¤Î¥Ø¥ê13¿ÍÁ´°÷¤¬Ìµ»öµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£21Æü¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¡¢¡ÖÂô¤¬Áý¿å¤·¤Æ¤¤¤Æ²¼»³¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÁøÆñ¤·¤¿¤Î¤Ï²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ê¤É3ÁÈ¤Ç¡¢»Ò¶¡2¿Í¤ò´Þ¤à¤¢¤ï¤»¤Æ13¿Í¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á1¿Í¤¬·Ú¤¤Ç±ºÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£3ÁÈ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¡¹¤ÇÅÐ»³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âô¤Ï¥²¥ê¥é¹ë±«¤Ë¤è¤êÁý