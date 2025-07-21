¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»Ø¸¶è½Çµ¡Ê32¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡âME¡Ê¥Î¥Ã¥È¥¤¥³¡¼¥ë¥ß¡¼¡Ë¡×¤¬21Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè1ÂÎ°é´Û¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ø±é¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¿ô¡¹¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤ò¡¢ÃëÌë2¸ø±é¤ÇÁ´¶ÊÈäÏª¡£¥­¥å¡¼¥È¤ä¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢¸ÄÀ­¤òµ±¤«¤»¤¿¡£±ÊÅÄ»í±ûÎ¤¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤ÈÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Õ¥©