¡Ú¼ñÌ£¥«¥á¥é¤ÎÀ¤³¦ #27¡Ûº£Ç¯¤Î5·î22Æü¤Ë¡ÖGR IV¡×¤Î³«È¯¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡ÖGR III¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ÊÁ°¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¡ÖGR DIGITAL II¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤ÎÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ë¡¢¡ÖGR III¡×¤È¡ÖGR IIIx¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖGR IV¡×¤Ø¤Î´üÂÔ¤Þ¤Ç¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»ÈÍÑ´¶¤È¤È¤â¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£´Æ½¤¡¦¼¹É®¡§ÅÄÃæ