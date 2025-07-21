¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²Î¼ê¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·ÃÛ¤Î¿·µï¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÈÄÌî¤Ï¡Ö°ú¤Ã±Û¤·¤ä¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¡Öº£²ó¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¿·ÃÛ¤Ø¡£Ì¼¤Î¤ªÉô²°¤â¤Á¤ã¤ó¤Èºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Æ¡¢»×¤¤¤­¤Ã¤Æ·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö»ä¤Ï¶õ´Ö¤äÊ·°Ïµ¤¡¢½»¤à¾ì½ê¤ä´¶³Ð¤ò¤¹¤´¤¯½Å»ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤«¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¼±¡¢¥â¥Á¥Ù¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ÊÑ