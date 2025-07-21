¢¡À¾Éð1¡½4¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê21Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë2°Ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬º£µ¨ºÇÄ¹¤Î6Ï¢¾¡¤ÇÁ°È¾Àï¤ò¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¼ó°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤È2¥²¡¼¥àº¹¤Ç¤Ä¤«¤Î´Ö¤Î?µÙÂ©?¤ËÆþ¤ë¡£Á°È¾Àï¥é¥¹¥È¤Î¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿Å¨ÃÏ3Ï¢Àï¤Ç¤Ï½éÀï¤Çº£°æÃ£Ìé¡¢2ÀïÌÜ¤ÎÉðÆâ²ÆÚö¡¢3ÀïÌÜ¤â¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¤ËÅÚ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤ÉºÇ¹â¤Î·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£21Æü¤Ï¶ùÅÄ¤«¤éÆ±ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤Î¼þÅìÍ¤µþ¤â¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¡Ö¡Ê3Åê¼ê¤«¤é¤Î¾¡Íø¤Ï¡ËÂç¤­¤¤¡£¥»¡¦¥ÑÎ¾¥ê¡¼