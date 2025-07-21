21日午後8時15分、長野県と気象台は、長野、上田市、千曲市、坂城町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜全警戒解除＞大雨が弱まり、警戒解除地域では、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりましたが、これまでの大雨で地盤が緩んでおり、引き続き土砂災害が発生する場合もありますので、注意してください。＜解除された市区町村＞・長野・上田市・千曲市・坂城町