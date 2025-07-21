◆西武―ソフトバンク（21日、ベルーナドーム）ソフトバンクの松本裕樹が、3球で三者凡退に抑える快投を見せた。3点リードの8回に3番手として登板。滝沢を左飛、柘植を中飛、長谷川を右飛といずれも初球で打ち取った。 