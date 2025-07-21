【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■『Little Glee Monster Live 2025 “Voice”』の開催も決定！ Little Glee Monsterが、オリジナルアカペラ楽曲「雲の感触」のライブ音源を7月22日に配信リリースすることを発表。同時に『Little Glee Monster Live 2025 “Voice”』の開催も発表した。 「雲の感触」は、『Little Glee Monster Live Tour 2025 “Ambitious”』のセットリストの1曲目として制作された、オリジナ