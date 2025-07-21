2025年7月1日（火）から、富良野の手づくりバウムクーヘン専門店『Haus Von Frau Kurosawa（ハウスフォンフラウクロサワ）』にて、新商品『カカオクリスピースティックバウムクーヘン』が販売されています。 画像：株式会社Crystal Drop HausVonFrauKurosawa 『Haus Von Frau Kurosawa』といえば、ごつごつとした切り株のようなフォルムが特徴の『クリスピーバウムクーヘン』が大人気！ 画像：株