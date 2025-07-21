ドイツで開かれたお祭りで目撃されたのは、会場を彩る色鮮やかな花火。しかし、本来なら上空に打ち上げられるはずの花火が地上すれすれで火花が散っています。地面からは大量の白い煙も激しく立ち上ります。花火は打ち上がる前に次々と爆発していたのです。この事故による19人が負傷。このうち子供1人を含む4人が重傷だといい、警察が爆発の原因を調べています。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 田中圭と服お揃い? 謎の女性波紋
- 2. 夫&グラドルの不倫も耐えた佳乃
- 3. 「お世話に…」大半がイライラ?
- 4. 北村晴男氏 橋下氏の苦労知った
- 5. 参院選の議席確定 自民39で公明8
- 6. 現役教師がSEXY女優に→懲戒免職
- 7. 自民の歴史的惨敗後 地獄の選択
- 8. 小峠「完全に共演NG」の芸人告白
- 9. 【参院選】国民民主党・玉木代表「約束を守らない石破政権と組む気は全くありません」と断言
- 10. 金属着用しMRIに吸い込まれる 米
- 1. 「お世話に…」大半がイライラ?
- 2. 北村晴男氏 橋下氏の苦労知った
- 3. 神谷氏 自民助ける判断に警鐘
- 4. 【参院選】国民民主党・玉木代表「約束を守らない石破政権と組む気は全くありません」と断言
- 5. 金属着用しMRIに吸い込まれる 米
- 6. 25万票で落選 比例代表への疑問
- 7. 一流…CAが見た皇族の機内マナー
- 8. 首相 自民党総裁として続投表明
- 9. 真紀子氏 麻生氏らに引退勧告
- 10. 山手線で発火 当事者女性が説明
- 1. 参院選の議席確定 自民39で公明8
- 2. 自公 改選過半数の63議席届かず
- 3. 鈴木宗男氏 引退宣言後に当確
- 4. 自民 最終当選者は鈴木宗男氏
- 5. 河野太郎氏「辞表を預けた」
- 6. 偽物の投票用紙38枚が混入 東京
- 7. キャバで1日1億円使った客の現在
- 8. 杉田水脈氏が落選 差別巡り更迭
- 9. 「永遠の0」百田尚樹氏が初当選
- 10. 二階伸康氏 涙こらえ頭下げる
- 1. 20年間昏睡 サウジ王子が死去
- 2. 身に着けていた「金属製の鎖」がＭＲＩに引っ張られる、男性が死亡 米ＮＹ州
- 3. 練習生の不安定なボーカルに酷評
- 4. 男性が胸に性的魅力を感じる理由
- 5. 日本人選手ら 賭博不正で利益か
- 6. 元オリ選手の妻 機内で心肺停止
- 7. ロシア極東でM7.4の大地震発生
- 8. アステラス製薬社員 罪を認めた
- 9. 現代史上初の危機 首都水枯れか
- 10. スレンダーマン事件 主犯釈放へ
- 1. ヤバい会社 同僚女性の衝撃素性
- 2. 「鬼滅」無限城にそっくりの旅館
- 3. iPhone17 画面デザイン大幅変更?
- 4. 定額減税 条件満たすと最大4万円
- 5. 想定外…所得税7万→31万に激増
- 6. 農協は悪か 東大卒の米農家警鐘
- 7. 4万円と4000円 扇風機に違いは
- 8. 養老孟司氏が夢中になったアプリ
- 9. 孫へ1000万円贈与する方法を解説
- 10. 一攫千金「ドリームでんき」とは
- 1. 楽天 ワンプラン戦略崩壊の真相
- 2. グレーな手法に配達員が警鐘
- 3. 「Luup」川崎市でサービス開始
- 4. デリバリー配達員 トラブル実情
- 5. AIエージェント「Contract Flow Agent」発表 / 大阪・関西万博「フランスパビリオン」【まとめ記事】
- 6. たまごっち新作が話題 拡大機能
- 7. Amazon整備済み品が最大40%OFFに
- 8. 夫の急逝で傾いたとらふぐ専門店 迷走経営で負債は40億 「くーちゃんの明るさと馬力は人一倍」亡き人の言葉を胸に妻は再建に乗り出した
- 9. YouTube AIゴミ動画を収益化せず
- 10. 洋上風力メンテナンスや水中点検作業に自律型無人探査機を活用 TEC･日鉄Eng･OKI･FullDepthの4社が内閣府の事業に採択
- 11. Apple Watch Series 10が17%OFF
- 12. JAPAN UNDERGROUND、大阪・関西万博「WASSE」に出展 / イタリア館、感動と驚きに満ちた五感体験を提供【まとめ記事】
- 13. NBのシューズが最大39%オフに
- 14. 美と技術の融合！ポーランドパビリオン「創造の波（The Wave of Creation）」【大阪・関西万博】
- 15. 史上4つ目の小天体群「セドノイド」を発見、未知の太陽系第9惑星“プラネット・ナイン”の手がかりになるか
- 16. 18年間妊活がうまくいかなかった夫婦がAIの力で妊娠
- 17. 僕はポータブルSSDのおかげでiPhone 16を安く済ませることができました
- 18. 大分・別府市で生成AIを活用した「子育て分野」チャットボットを本格運用
- 19. その水冷クーラー、設置位置が間違ってるかも。Palitが正しい向きを伝授
- 20. ピンクの砂浜、絶景の島々！カリブの宝石「アンティグア・バーブーダ」【大阪・関西万博】
- 1. 香川「小馬鹿に…」内田氏へか
- 2. ベッカム氏の髪に異変…妻は絶句
- 3. アンチ「イチロー」への怒り再び
- 4. 怒るカーショーにとった大谷行動
- 5. 俊輔氏を日韓W杯に選ばず 理由
- 6. お笑い芸人のキンタロー。がサザエさんの中島に扮して始球式も打者の背後を通過 「磯野と練習したのに…」
- 7. カーショーがブチギレ 取材終了
- 8. 新庄監督 明日話したいことある
- 9. 駅ホームに長渕現れる 驚く声
- 10. 大谷が34号放つ 2試合連続本塁打
- 1. 田中圭と服お揃い? 謎の女性波紋
- 2. 夫&グラドルの不倫も耐えた佳乃
- 3. 現役教師がSEXY女優に→懲戒免職
- 4. 小峠「完全に共演NG」の芸人告白
- 5. ほぼ動かず 菅義偉氏に心配の声
- 6. ぼる塾・田辺 4時間に及ぶ手術
- 7. 和田アキ子 夫とは「紙で会話」
- 8. スザンヌ経営の宿 値段が強気
- 9. 太田光「どの党も喜んでない」
- 10. 降谷建志 女性と買い物する姿
- 1. 手放しNG「大当たり男性」の特徴
- 2. 水筒の中乾かぬ 無印で解決
- 3. 【2025年最新】北海道で開催される「花火大会」13選
- 4. 豊胸でCカップに 彼の言葉に絶句
- 5. サーティワン アイスケーキ再販
- 6. 【五十部町】はなんて読む？栃木県の地名！
- 7. ユニクロ 大人の短パンコーデ
- 8. そうめんの意外なおいしいゆで方
- 9. 産後のママ友へ朝食を 映像公開
- 10. しまむら 2000円以下の着映え服