ドイツで開かれたお祭りで目撃されたのは、会場を彩る色鮮やかな花火。しかし、本来なら上空に打ち上げられるはずの花火が地上すれすれで火花が散っています。地面からは大量の白い煙も激しく立ち上ります。花火は打ち上がる前に次々と爆発していたのです。この事故による19人が負傷。このうち子供1人を含む4人が重傷だといい、警察が爆発の原因を調べています。