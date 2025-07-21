大相撲名古屋場所９日目（２１日、愛知・ＩＧアリーナ）、新横綱大の里（２５＝二所ノ関）が小結高安（３５＝田子ノ浦）を力強く寄り切って７勝目（２敗）を守った。前日８日目はまともに引いてしまい２敗目を喫した。連敗を阻止した取組後は「落ち着いていけた。（前日は）全てにおいて良くなかった。しっかり切り替えてできたのでよかった」とうなずいた。１敗力士が平幕の一山本（放駒）だけとなり、１差の２敗も優勝圏内