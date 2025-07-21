アイドルプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩＬＡＢ．」の主催イベント「ＫＡＷＡＩＩＬＡＢ．ＳＥＳＳＩＯＮｖｏｌ．１５」が２１日、千葉・幕張メッセで行われ、同プロジェクトの女性アイドルが勢ぞろいした。「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」「ＳＷＥＥＴＳＴＥＡＤＹ」「ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ」の４組と研究生が参加する合同イベント。「原宿から世界へ」をコンセプトに、「カワイイ文化」の