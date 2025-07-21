シーズンごとに存在感を高めているスイス発の独立系ウォッチブランド・ノルケインから、これからの季節にぴったりな新作が登場します。ブランドがモットーとする“my life, my way”という信念を、個性的なスケルトンダイヤルで体現した「インディペンデンス コレクション」よりリリースされるのは、「Independence Skeleton 40mm DLC」（73万7000円）と「Independence Skeleton 40mm Steel」（ラバーストラップ：69万3000円、SSブ