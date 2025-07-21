raku、tazuneru、isuiによる3人組ユニット「tayori」が、本日21日にヒューリックホール東京にて開催したワンマンライブにて、ワーナーミュージック・ジャパンからのメジャーデビューを発表した。 tayoriは元々2人組ユニットで作曲活動を行っていたraku・tazuneruと、ボーカルisuiのコラボレーションをきっかけに誕生したユニット。ユニット名には、ある時は心の「頼り」になるような、またある時は、想いを届ける「便り」になるよ