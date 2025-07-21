7人組アイドルグループ、FRUITS ZIPPERが初の韓国公演を行うことが21日、分かった。同日に千葉・幕張メッセで行ったライブ「KAWAII LAB．SESSION vоl．15 in幕張SUMMER」で発表した。公演は11月29日に「FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025 in Seоul」として、ソウルの光云大学東海文化芸術館で行う。同時にFRUITS ZIPPERらが所属するアソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB．」のグループ4組が韓国の大手総合エン