»²±¡Áª¡Ê£²£°ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ç?¼«Ì±ÅÞºÇ¸å¤ÎÅöÁª¼Ô?¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎëÌÚ½¡ÃË»á¡Ê£·£·¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ÂçµÕÅ¾ÅöÁª¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÖºòÌë£²£°»þ¤«¤é³«É¼Â®Êó¤¬»Ï¤Þ¤ê»öÌ³½ê¤ÇÂÔµ¡¤¹¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤ËÂÐ¤·Á´¹ñÅª¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç»ä¤ÎÊý¤Ë¤â¤½¤Î¤¢¤ª¤ê¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿½¡ÃË»á¡£¼«Ì±¤ËµÕÉ÷¤¬¿á¤¯Ãæ¡¢ÅöÁª¤¬ÀäË¾»ë¤µ¤ì¤¿£²£±Æü¸áÁ°£´»þÈ¾²á¤®¤Ë²ñ¸«¤·¡¢À¯³¦°úÂà¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö°ì¿ç¤â¤»¤ºÄ«¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È