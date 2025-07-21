サッカー元ブラジル代表で日本代表監督も務めたジーコ氏（７２）が２１日、都内で、コナミのサッカーゲーム「ｅＦｏｏｔｂａｌｌ」のシリーズ３０周年記者発表会に出席。ゲーム「ウイニングイレブン１０」などで、ともにパッケージを飾ったことがあるサッカー元日本代表ＭＦ中村俊輔（４７）との思い出を明かした。同イベントはこの日、シリーズ１作目の「Ｊリーグ実況ウイニングイレブン」が誕生した１９９５年７月２１日から