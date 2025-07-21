ºÌ¤êÁ¯¤ä¤«¤Ê¿©Âî¸ø³«½÷Í¥¤Î¹â²¬Ááµª¤¬?»Ä¤ê¤â¤Î?¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¹ë²Ú¤Ê¿©Âî¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»ÞÆ¦¤ä¥ª¥¯¥é¡¢ñ­»Ò¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ó¤À¿©Âî¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¸ø³«¡£ºÌ¤êÁ¯¤ä¤«¤À¤¬¡Öº£Ìë¤ÏÊì¤È2¿Í¡¢»Ä¤ê¤â¤Î¤ÇÌë¤´ÈÓ¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹´°àú!¡×¹â²¬¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àsaki_takaoka¤è¤ê¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»Ä¤êÊª¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹ë²Ú¤¹¤®!¡×¡Ö±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹´°àú!¡×¡ÖÆ´¤ì¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¾¡¼ê¤Ë¤´ÈÓ¤Ïºî¤é¤Ê¤¤ÇÉ