〈コーナー内容〉今回のまじっすかは！？いよいよ夏本番！プールで楽しんでいる合間に水中やプールサイド出来る筋トレを紹介！超過酷な筋トレにKEY TO LIT 猪狩蒼弥くんが体を張って挑戦！！ ▼水中筋トレ教えていただくのは・・・アクアエクササイズ インストラクター浜田ヒロユキさん！！ ↓↓トレーニング内容?腹直筋崩壊トレーニング・ぽっこりお腹に悩む女性や、バッキバキの腹筋を手に入れたい男性にオススメ！?