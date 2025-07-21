記者会見する公明党の斉藤代表＝21日午後、東京都新宿区の党本部公明党の斉藤鉄夫代表は21日の記者会見で、石破茂首相の続投表明に関し「決断を尊重したい」と支持する考えを示した。同日の与党党首会談で、難航するトランプ米政権との関税交渉を踏まえ「国政の停滞は許されない。引き続き石破政権に協力し、しっかり連携する」と伝えたと明らかにした。野党との連携に関しては「新しい連立の話は時期尚早だ」と強調。衆参両院