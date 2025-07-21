大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2025年7月20日（日本時間21日）ロサンゼルス・ドジャース 対 ミルウォーキー・ブリュワーズ＠ドジャー・スタジアム＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ドジャースの大谷翔平（31）が20日（日本時間21日）、ブルワーズ戦に「2番・DH」で出場し、2試合連続となる34号本塁打を放ち3打