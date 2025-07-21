7月21日は『海の日』。新潟市の海水浴場には、多くの家族連れが訪れていました。 厳しい暑さの中、新潟市中央区の関屋浜は県内外の海水浴客でにぎわっていました。新潟市中央区の最高気温は36.4℃。その他、新潟市秋葉区や新潟市西蒲区などでも35℃を超えて、県内11地点で猛暑日になりました。 ■新潟市内から 「海に入っているから涼しい。(毎日)海に入りたい。」 ■群馬県から 「ずっと暑いから、気持ちいい。」