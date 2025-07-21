先ほど気象庁は福島県で猛烈な雨が降っているとして、記録的短時間大雨情報を発表しました。【映像】猛烈な雨が降っている福島県に記録的短時間大雨情報午後6時20分までの1時間に、福島市南部付近で約100mmの猛烈な雨が降ったとみられています。土砂災害や家屋の浸水、河川の増水や氾濫など災害発生の危険度が高まっています。市町村から発表される避難情報に注意してください。（ANNニュース）