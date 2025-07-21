◆Ｒソシエダードジャパンツアー２０２５長崎―Ｒソシエダード（２１日・ＰＥＡＣＥＳＴＡＤＩＵＭＣｏｎｎｅｃｔｅｄｂｙＳｏｆｔＢａｎｋ）長崎ーＲソシエダードのスタメンが発表された。日本代表ＭＦ久保建英はベンチスタートとなった。Ｒソシエダードは、今季からセルヒオ・フランシスコ氏が監督に就任。新体制となって向かう新シーズンを前に、ジャパンツアーで２試合を行う。初戦となる長崎戦では１９歳のＭＦ