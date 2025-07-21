◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６×―５阪神（２１日・東京ドーム）阪神・大山悠輔内野手が史上３２４人目の通算１０００安打を達成した。１点リードの３回１死。井上の１４４キロ直球を左前に鋭くはじき返し、一塁ベース上で記念ボードを掲げた。５回には左翼席へ５号２ラン。だが、７回無死一、三塁で一ゴロを本塁に悪送球する適時失策を犯した。試合後は「前半戦が終わりっていう大事な試合で、あそこのエラーが全て変えてしま