『ファンタスティック４』待望の第一作（ファースト・ステップ）にして、過去シリーズや他のマーベル作品の予備知識ゼロで1から楽しめるドラマチック・アクション超大作『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』が25日にいよいよ日米同時公開。宇宙ミッション中の事故で特殊能力を得た4人のヒーロー・チーム“ファンタスティック４”を描く本作では、惑星を食い尽くす規格外の敵“宇宙神ギャラクタス”が注目を集めている