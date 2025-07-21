¡ÉÍ¿ÅÞ²áÈ¾¿ô³ä¤ì¡É ÀÐÇË¼óÁê¤Îº£¸å¤Ï¡©20Æü¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÀ¯¼£¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯¼£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥ÈŽ¥ÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤¬¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê°ËÆ£·°Ê¿¥­¥ã¥¹¥¿ー¡Ëº£²ó¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¡¢Í¿ÅÞ¤ÏÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿50µÄÀÊ¤Î³ÍÆÀ¤Ë»ê¤é¤º¡¢»²µÄ±¡¤Ç¤Î²áÈ¾¿ô°Ý»ý¤òÃ£À®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Í¿ÅÞÆâ¤Ç¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤ÎÀÕÇ¤ÏÀ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÌëÌÀ¤±¤¿21Æü¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢¡Ö²æ¤¬¹ñ¤Ïº£¡¢¥È¥é¥ó¥×´Ø