[7.21 J3第21節](長良川)※19:00開始主審:田邉裕樹<出場メンバー>[FC岐阜]先発GK 1 茂木秀DF 3 野澤陸DF 4 甲斐健太郎DF 22 文仁柱DF 55 外山凌MF 7 中村仁郎MF 10 北龍磨MF 16 西谷亮MF 23 萩野滉大MF 39 泉澤仁FW 24 粟飯原尚平控えGK 31 セランテスDF 5 石田崚真DF 26 大串昇平DF 37 寺阪尚悟MF 14 生地慶充MF 28 箱崎達也FW 11 佐々木快FW 27 横山智也FW 29 川本梨誉監督石丸清隆[奈良クラブ]先発GK 15 岡田慎司DF 3 澤