[7.21 J3第21節](クロスタ)※19:00開始主審:矢野浩平<出場メンバー>[テゲバジャーロ宮崎]先発GK 32 イ・チュンウォンDF 24 松本雄真DF 33 黒木謙吾DF 35 江川慶城DF 39 下川陽太MF 8 力安祥伍MF 10 井上怜MF 20 阿野真拓MF 34 河合駿樹MF 47 奥村晃司FW 11 橋本啓吾控えGK 55 青木心DF 25 横窪皇太DF 28 眞鍋旭輝DF 45 田中誠太郎MF 14 五月田星矢MF 41 坂井駿也FW 27 渡邊星来FW 40 安藤陸登FW 42 松本ケンチザンガ監督大熊