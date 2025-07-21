◇パ・リーグ西武―ソフトバンク（2025年7月21日ベルーナD）西武の隅田知一郎投手（25）が今季最短の3回1/3を8安打4失点でKOされた。2回まで無安打投球も3回に崩れた。無死一、二塁から周東に同点の左翼線適時打二塁打とされ、1死二、三塁ではダウンズに中越え2点三塁打、続く近藤には右前適時打を許した。打者一巡で7安打を集中され、4失点。4回は1死から周東に二塁打を浴びたところで西口監督が交代を告げた。今カー