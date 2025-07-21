アルバム『Answer』には今年10月より放送開始となるTVアニメ『不器用な先輩。』のOPテーマ「不器用なI love you」を含む新録5曲に加え、レーベルメイトである蒼井翔太とのコラボ曲「晴れのちハレルヤ！」、人気曲カバー「JUST COMMUNICATION」などバラエティーに富んだ全11曲を収録。初回限定盤には、アニメ『不器用な先輩。』にちなんだ社員証風M-CARDが付属し 、「不器用なI love you」リリックビデオと全11曲のカラオケ音源が収