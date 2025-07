The Courtは、「EN HOTEL Akita(エンホテル秋田)」を7月10日に開業した。客室は全221室で、内訳はダブル182室、ツイン38室、その他1室。64台収容予定のタワー型駐車場や、レストランなどを設ける。コンセプトは「ただ泊まるだけじゃない、秋田のぬくもりを感じる滞在。〜Feel the Warmth of Akita〜」で、館内には秋田の風景や伝統行事、食文化を取り入れるほか、ロビーには大型の黒板マップを設置し川反エリアの飲食店や周辺の