ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï£²£±Æü¡¢Åìµþ¡¦±ÊÅÄÄ®¤Ç¤Î¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤Ç²ñ¸«¡£¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤ÎÍ¿ÅÞ¤¬ÂçÇÔ¤·¤¿»²±¡Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¼«¸ø¤Ï²þÁªµÄÀÊ£¶£¶¤«¤é£´£·¤Ø¤ÈÂçÉý¤Ë¸º¤é¤·¡¢Èó²þÁª£·£µ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤â£±£²£²¤È¡¢»²µÄ±¡Á´ÂÎ¤Î²áÈ¾¿ô£±£²£µ¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¡£ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¤¿³È½¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤ÎÍ­°Ù¤ÊÆ±»Ö¤¬µÄÀÊ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÄËº¨¤Î¶Ë¤ß¤Ç¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤ÎÂ³Åê¤òÌÀ