パリ五輪後のバレーボール男子日本代表は、３年後のロサンゼルス五輪を見据えて、ネーションズリーグで新たな船出をしている。新たにロラン・ティリ監督を迎え、中国、ブルガリアでのラウンドを経て、日本ラウンドを戦った。パリ五輪の中心メンバー以外で試合を重ね、底上げを続けてきた。その結果、宮浦健人（26歳、ウルフドッグス名古屋）を中心に予選ラウンドは４位となり、ファイナルラウンド（準々決勝）進出を決めている。