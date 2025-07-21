（台北中央社）今月上旬に台湾を襲った台風4号の被害を受け、衛生福利部（保健省）は21日、管轄する財団法人賑災基金会を通じて寄付金の受け付けを始めたと発表した。国内だけでなく、海外からの寄付金も受け付ける。受け付けは8月20日まで。台風4号は6日深夜に南部・嘉義県に上陸。7日朝にかけて台湾西部を縦断した。中部や南部を中心に大きな被害が出た。農業部（農業省）によれば、農林水畜産被害額は18日午後5時までの推計で南