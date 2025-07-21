２０日、演技に臨む中国チーム。（シンガポール＝新華社記者／夏一方）【新華社シンガポール7月21日】水泳の世界選手権は20日、シンガポールで行われ、アーティスティックスイミング（AS）のチーム・フリールーティン（FR）決勝で中国が金メダルを獲得した。２０日、演技に臨む中国チーム。（シンガポール＝新華社記者／夏一方）２０日、演技に臨む中国チーム。（シンガポール＝新華社記者／夏一方）２０日、表彰式に臨む中国チ