気象台は、午後5時24分に、大雨警報（土砂災害）を上田市に発表しました。また洪水警報を坂城町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】長野県・上田市に発表 21日17:24時点北部、中部では、21日夜遅くまで土砂災害や河川の増水に、21日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長野市□大雨警報・土砂災害21日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mm□洪水警報21
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