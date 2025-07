英語のことわざや慣用表現には、時に想像もつかないような発想がある。今回の猫にまつわる英語イディオムも、そうした奇妙な発想がもとになっている。身動きできないほどの窮屈さをユーモラスに描写する「no room to swing a cat」というイディオムだ。【こちらも】「床屋の猫のようにうぬぼれた」とは? 猫にまつわる英語イディオム (14)■No Room to Swing a Cat「no room to swing a cat」を直訳すると、「猫を振り回す空間