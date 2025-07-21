◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（２１日・ベルーナドーム）【ソフトバンク】１（中）周東、２（右）佐藤直、３（三）ダウンズ、４（指）近藤、５（一）山川、６（左）柳町、７（遊）野村、８（捕）海野、９（二）牧原大、▽投＝大津【西武】１（中）西川、２（左）渡部聖、３（三）デービス、４（一）ネビン、５（二）山村、６（指）外崎、７（遊）滝沢、８（右）仲田、９（捕）古賀悠、▽投＝隅田