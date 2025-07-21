21日午前4時40分ごろ、秋田県北秋田市の畑で農作業中の男性（75）がクマに背後から襲われた。病院に搬送され、頭に約1カ月の重傷を負った。北秋田署によると、クマは体長約1.5メートル。男性は自力で帰宅し、家族が119番した。署が付近の住民に警戒を呼びかけている。