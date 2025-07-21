◇セ・リーグ阪神―巨人（2025年7月21日東京D）阪神・大山悠輔内野手（30）が巨人戦で、今季5号2ランを放った。3―0の5回無死一塁から外角寄りのスライダーを完璧に捉えて、本塁打を確信してダイヤモンドを一周した。3回の第2打席では左前打を放ち、プロ9年目で通算1000安打を達成。自らのバットで記念すべき一戦に花を添えた。