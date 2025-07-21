M!LK¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØM!?¡Ù¤ò·Ç¤²¤¿¡ãM!LK CONCERT TOUR 2025 ¡ÈM!?¡É¡ä¤ò7·î20Æü¤ÎÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥Éµ­Ç°¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ´°Áö¡£¤µ¤é¤Ë2025-2026¤ÎÅìÌ¾ºå¤Ç¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤«¤é¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£ ¢¡¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿ ·ëÀ®10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿M!LK¤Ï3·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡ÈM!LK¡É¤È¡È10¡á?¡É¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥á¥¸¥ã¡¼2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØM!X¡Ù¡Ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë1°Ì¤ò³Í