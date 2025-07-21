結成１６年以上の漫才師が競うお笑い賞レース「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント」で５月に優勝したお笑いコンビ「ツートライブ」の周平魂（４１）とたかのり（４１）。漫才ツアー「闊歩旅」では念願のなんばグランド花月（ＮＧＫ）単独公演を予定している２人が、改めて夢を語った。（瀬戸花音）「おやじがＴＨＥＳＥＣＯＮＤのＴシャツ着てスーパーとか行ってるらしいんですよ」と、たかのりはうれしそうに笑う。