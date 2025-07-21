【モデルプレス＝2025/07/21】アーティストのきゃりーぱみゅぱみゅが20日、自身のX（旧Twitter）を更新。子どもとの写真を公開した。【写真】きゃりーぱみゅぱみゅ、第1子とのキスショット◆きゃりーぱみゅぱみゅ、子供とのキスショット公開同日、幕張メッセ 国際展示場 ホール 9〜11にて開催された、アソビシステムの設立18周年を記念した大型フェス『ASOBISYSTEM 18th Anniversary ASOBIEXPO 2025』に産後初のライブとして出演し