【WRC世界ラリー選手権】第8戦 ラリー・エストニア （デイ3／日本時間7月19日）【映像】カメラが捉えた“ド迫力”のインカット走法北欧・エストニアで世界ラリー選手権の第8戦が開催。高速コーナーやジャンプスポットが多い森林ステージで、日本人ドライバー・勝田貴元がド迫力の力走を見せた。ほぼ全面グラベル（未舗装路）で展開されるラリー・エストニア。周囲が野原や森林で囲まれたステージの路面は砂利が多く滑りやすい