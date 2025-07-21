今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第17週「あなたの二倍あなたを好き」（第81回）が21日に放送され、嵩（北村匠海）に喝を入れる琴子（鳴海唯）の姿が描かれると、ネット上には「いいぞ琴子ちゃん！」「全視聴者の気持ちを代弁」といった反響が寄せられた。【写真】明日の『あんぱん』場面カットのぶ（今田美桜）は東京で働き始める東京行きを決心したのぶ（今田）が、高知