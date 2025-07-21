セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。今回は2025年7月18日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』マスコット〜だらだら〜を紹介します☆ セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』マスコット〜だらだら〜  登場時期：2025年7月18日より順次サイズ：全長約7×5×12cm種類：全4種（耳ふさぎ、パジャマ、ごろん、あくび）投入店舗：全国のゲームセンター