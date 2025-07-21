ドジャースのクレイトン・カーショー投手は20日（日本時間21日）、本拠地でのブルワーズ戦に先発登板。4回1／3を投げて5安打2奪三振2四死球、3失点（自責点1）を記録するも、味方の失策を機に降板。ダグアウトで怒りを爆発させる姿を見せ話題を呼んでいる。 ■試合後会見は早々に終了「何も言うことはない」 カーショーは2回、3回を3者凡退に抑える好投を披露。3回裏には大谷が34号2ラン