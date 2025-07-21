【参院選2025】比例代表（定数50各党の議席確定）当選一覧（12:15現在）獲得議席自民：12（うち当確11）、公明：4（同1）、立憲：7（同4）、維新：4（同3）、共産：2（同1）、国民：7（同6）、れい：3（同2）、参政：7（同5）、社民：1（同1）、保守：2（同1）、チみ：1（同1）【自由民主党】（獲得議席：12うち当確11）名簿順位氏名当）1 舞立昇治当）2 福山守当）3