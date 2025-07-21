Google（グーグル）は、米国の自動車メーカー「Rivian」と協業したナビゲーションシステム「Rivian Navigation with Google Maps」の提供を開始した。 「Rivian Navigation with Google Maps」は、「Google Maps Auto SDK」を活用したRivianドライバー向けナビゲーションシステム。ユーザーは、EV充電スタンドの計画や充電スコアなどのRivianの機能とGoogle Mapsのル&#1